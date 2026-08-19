Aufschläge in Zürich: SMI letztendlich freundlich

Der SMI notierte im SIX-Handel zum Handelsende um 0.46 Prozent stärker bei 14’386.58 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1.648 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.124 Prozent auf 14’303.20 Punkte an der Kurstafel, nach 14’320.90 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14’411.57 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 14’304.11 Einheiten.

SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 0.231 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der SMI 14’343.70 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 19.05.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 13’364.80 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12’212.19 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 8.60 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Zählern verzeichnet.

SMI-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Geberit (+ 7.44 Prozent auf 566.20 CHF), Lonza (+ 2.37 Prozent auf 579.20 CHF), Roche (+ 1.80 Prozent auf 367.40 CHF), Partners Group (+ 1.29 Prozent auf 720.20 CHF) und Novartis (+ 1.24 Prozent auf 127.12 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Alcon (-1.59 Prozent auf 59.38 CHF), Swiss Life (-1.42 Prozent auf 916.00 CHF), Zurich Insurance (-1.15 Prozent auf 586.80 CHF), Swiss Re (-0.88 Prozent auf 140.15 CHF) und Richemont (-0.86 Prozent auf 185.45 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das grösste Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 4’604’417 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 301.532 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

Unter den SMI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.43 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch