SLI 3025288 / CH0030252883
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05.11.2026 09:28:21
Aufschläge in Zürich: SLI zum Start des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen
Der SLI behält sein positives Vorzeichen auch aktuell.
Um 09:10 Uhr geht es im SLI im SIX-Handel um 0.46 Prozent nach oben auf 2’428.28 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.338 Prozent auf 2’425.30 Punkte an der Kurstafel, nach 2’417.13 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des SLI betrug 2’424.80 Punkte, das Tageshoch hingegen 2’428.28 Zähler.
SLI-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 2.81 Prozent aufwärts. Der SLI lag vor einem Monat, am 05.10.2026, bei 2’216.11 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, wies der SLI einen Stand von 2’332.60 Punkten auf. Der SLI wies vor einem Jahr, am 05.11.2025, einen Stand von 2’022.65 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 12.89 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2’428.28 Punkten. Bei 1’915.56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im SLI
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Richemont (+ 2.99 Prozent auf 177.25 CHF), Sika (+ 2.82 Prozent auf 191.65 CHF), Holcim (+ 2.15 Prozent auf 74.92 CHF), Amrize (+ 1.88 Prozent auf 36.36 CHF) und Geberit (+ 1.61 Prozent auf 595.00 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Kühne + Nagel International (-3.48 Prozent auf 235.50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1.67 Prozent auf 69.28 CHF), Roche (-0.81 Prozent auf 392.70 CHF), VAT (-0.04 Prozent auf 539.60 CHF) und SGS SA (+ 0.00 Prozent auf 104.05 CHF).
Welche SLI-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 417’090 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 339.281 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf
Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 11.28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.98 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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