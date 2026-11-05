Aufschläge in Zürich: SLI zum Start des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’723 -1.6%  SPI 20’742 -1.6%  Dow 51’591 0.1%  DAX 25’743 -2.2%  Euro 0.9147 -0.1%  EStoxx50 6’152 -1.3%  Gold 4’053 -0.9%  Bitcoin 61’940 0.1%  Dollar 0.8200 0.5%  Öl 97.7 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539ABB1222171NVIDIA994529Holcim1221405Partners Group2460882Swiss Re12688156
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
SpaceX-Aktie auf der US 1 List: Was hinter der Empfehlung der Bank of America steckt
S&P 500-Titel Uber-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Uber von vor einem Jahr eingebracht
S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
S&P 500-Titel Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berkshire Hathaway von vor 5 Jahren eingebracht
Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nike von vor 10 Jahren bedeutet
Suche...
Plus500 Depot

SLI 3025288 / CH0030252883

2’371.36 Pkt
-40.72 Pkt
-1.69 %
16:13:00
Handeln
Top-Partner CFD-Broker
Plus500
  • Keine Kommissionen, enge Spreads
  • Hebel- und Long/Short-Trading, fortgeschrittene Analysetools, kostenlose Echtzeitkurse etc.
  • CFD-Trading auf Aktien, Indizes, Krypto, Rohstoffe und Devisen
Direkt zu Plus500 CFD service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Premium-Partner
Saxo Bank
  • Lizenzierte Schweizer Bank (FINMA)
  • Keine Depotgebühren bei aktivierter Wertpapierleihe
  • Aktien, ETFs, Optionen, FX, CFDs, Futures, Rohstoffe, Bonds, Mutual Funds - auf einer Plattform
  • Gratis Expertenanalysen und Trading-Signale
  • Saxo Deal: Rückerstattung der Courtagen bis CHF 200 während 90 Tagen
Direkt zur Saxo Bank
Swissquote
  • Börsenkotiert und FINMA-reguliert
  • Konkurrenzfähige Spreads ab 1.1 Pips
  • Handeln Sie 400 der besten CFDs in allen Anlageklassen: von Währungen, Aktien und Indizes bis hin zu Edelmetallen, Energierohstoffen, Staatsobligationen und Kryptowährungen.
  • Steigern Sie Ihre Performance mit flexiblen Hebeleffekten bis zu 1:100
  • Geniessen Sie eine Ausführungsgeschwindigkeit von durchschnittlich 9 Millisekunden in Verbindung mit einer Ausführungsquote von 98%
Direkt zu Swissquote
Anzeige
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

SLI-Marktbericht 05.11.2026 09:28:21

Aufschläge in Zürich: SLI zum Start des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen

Aufschläge in Zürich: SLI zum Start des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen

Der SLI behält sein positives Vorzeichen auch aktuell.

Um 09:10 Uhr geht es im SLI im SIX-Handel um 0.46 Prozent nach oben auf 2’428.28 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.338 Prozent auf 2’425.30 Punkte an der Kurstafel, nach 2’417.13 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 2’424.80 Punkte, das Tageshoch hingegen 2’428.28 Zähler.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 2.81 Prozent aufwärts. Der SLI lag vor einem Monat, am 05.10.2026, bei 2’216.11 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, wies der SLI einen Stand von 2’332.60 Punkten auf. Der SLI wies vor einem Jahr, am 05.11.2025, einen Stand von 2’022.65 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 12.89 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2’428.28 Punkten. Bei 1’915.56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Richemont (+ 2.99 Prozent auf 177.25 CHF), Sika (+ 2.82 Prozent auf 191.65 CHF), Holcim (+ 2.15 Prozent auf 74.92 CHF), Amrize (+ 1.88 Prozent auf 36.36 CHF) und Geberit (+ 1.61 Prozent auf 595.00 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Kühne + Nagel International (-3.48 Prozent auf 235.50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1.67 Prozent auf 69.28 CHF), Roche (-0.81 Prozent auf 392.70 CHF), VAT (-0.04 Prozent auf 539.60 CHF) und SGS SA (+ 0.00 Prozent auf 104.05 CHF).

Welche SLI-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 417’090 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 339.281 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 11.28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.98 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?

✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10:30 Logo WHS Nasdaq-Crash LIVE: Fast 1.000 Punkte Absturz – und kein Ende in Sicht?
09:19 Marktüberblick: Lanxess, HelloFresh und Evotec nach Zahlen gesucht
09:00 Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
08:40 KI-Bedenken nehmen zu
08:28 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Erholungsversuch nach dem Jahrestief
05.11.26 Wenn eine alternde Gesellschaft zum Wachstumstreiber wird
05.11.26 Julius Bär: 13.30% p.a. JB Multi Reverse Convertible auf Twilio Inc, Datadog Inc, Zscaler Inc
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’231.37 19.96 SNB3YU
Short 15’565.19 13.73 SABNBU
Short 16’141.17 8.96 SCBA7U
SMI-Kurs: 14’722.69 06.11.2026 16:11:40
Long 13’999.11 19.44 SSTYBU
Long 13’681.65 13.73 S2BY4U
Long 13’076.31 8.99 SUTB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

ABB am 05.11.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Megatrends 2027: Welche Aktien jetzt echte Dauerläufer sind
Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Donnerstagnachmittag massiv unter Druck
Rheinmetall-Aktie deutlich schwächer: DZ BANK gibt Kaufen-Bewertung bekannt
Deutsche Telekom-Aktie fällt dennoch: Umsatz und operativer Gewinn legen deutlich zu - Aktienrückkauf
Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 beginnt den Handel mit deutlichen Verlusten
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Nachmittag im Keller
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Montagmittag
MÄRKTE USA/Baisse - Anleger flüchten aus Chipwerten
Baisse im Technologiesektor: Dow tiefer -- SMI und DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Rot

Top-Rankings

Rohstoffe im Oktober 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Oktober 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SLI 2’371.35 -1.69%