Aufschläge in Zürich: SLI zum Start des Donnerstagshandels in Grün

Am Donnerstag steigt der SLI um 09:11 Uhr via SIX um 0.30 Prozent auf 2’328.59 Punkte. In den Handel ging der SLI 0.159 Prozent fester bei 2’325.43 Punkten, nach 2’321.73 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Donnerstag bei 2’325.43 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2’328.63 Punkten erreichte.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang Verluste von 0.529 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.07.2026, lag der SLI bei 2’288.38 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, lag der SLI noch bei 2’106.27 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, stand der SLI noch bei 1’992.55 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 8.26 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1’915.56 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Logitech (+ 3.17 Prozent auf 84.74 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1.96 Prozent auf 207.60 CHF), Swisscom (+ 0.95 Prozent auf 639.50 CHF), Alcon (+ 0.91 Prozent auf 59.76 CHF) und Helvetia Baloise (+ 0.75 Prozent auf 216.00 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Amrize (-1.23 Prozent auf 37.68 CHF), Sandoz (-0.39 Prozent auf 72.36 CHF), Novartis (-0.16 Prozent auf 124.00 CHF), Sika (-0.13 Prozent auf 192.85 CHF) und Holcim (-0.11 Prozent auf 71.80 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 328’731 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 313.070 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SLI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10.37 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.22 Prozent.

Redaktion finanzen.ch