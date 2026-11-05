Aufschläge in Zürich: SLI zeigt sich am Nachmittag fester

Am Donnerstag steigt der SLI um 15:39 Uhr via SIX um 0.43 Prozent auf 2’427.43 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 2’425.30 Zählern und damit 0.338 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2’417.13 Punkte).

Der SLI verzeichnete bei 2’433.53 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2’417.45 Einheiten.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der SLI bereits um 2.78 Prozent. Der SLI bewegte sich noch vor einem Monat, am 05.10.2026, bei 2’216.11 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 05.08.2026, einen Wert von 2’332.60 Punkten auf. Der SLI wies vor einem Jahr, am 05.11.2025, einen Wert von 2’022.65 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12.85 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2’433.53 Punkten. Bei 1’915.56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Holcim (+ 2.70 Prozent auf 75.32 CHF), Swisscom (+ 2.60 Prozent auf 729.50 CHF), Sika (+ 2.28 Prozent auf 190.65 CHF), Swiss Re (+ 2.08 Prozent auf 159.35 CHF) und Amrize (+ 1.74 Prozent auf 36.31 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Logitech (-2.63 Prozent auf 80.84 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2.44 Prozent auf 68.74 CHF), VAT (-1.93 Prozent auf 529.40 CHF), Julius Bär (-1.12 Prozent auf 70.76 CHF) und Roche (-0.91 Prozent auf 392.30 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI ist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2’404’746 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 339.281 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 11.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.98 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch