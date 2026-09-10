Aufschläge in Zürich: SLI steigt zum Start

Der SLI verbucht im SIX-Handel um 09:10 Uhr Gewinne in Höhe von 0.24 Prozent auf 2’231.04 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.156 Prozent auf 2’229.10 Punkte an der Kurstafel, nach 2’225.62 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 2’232.49 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2’229.10 Punkten erreichte.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 2.05 Prozent nach unten. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 10.08.2026, den Wert von 2’343.60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2’151.25 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 10.09.2025, einen Wert von 2’008.39 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 3.72 Prozent zu. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Swisscom (+ 1.09 Prozent auf 648.00 CHF), Galderma (+ 1.03 Prozent auf 157.05 CHF), Swiss Re (+ 1.00 Prozent auf 135.70 CHF), Julius Bär (+ 0.94 Prozent auf 74.84 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0.90 Prozent auf 212.70 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Alcon (-2.25 Prozent auf 54.64 CHF), Givaudan (-1.16 Prozent auf 3’159.00 CHF), Richemont (-0.51 Prozent auf 174.20 CHF), Lindt (-0.35 Prozent auf 8’490.00 CHF) und Sonova (-0.26 Prozent auf 226.80 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SLI auf. 109’443 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 296.223 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SLI-Werte

Unter den SLI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.79 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch