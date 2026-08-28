Roche Aktie 149905998 / CH1499059983
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28.08.2026 17:58:11
Aufschläge in Zürich: SLI steigt letztendlich
Das machte das Börsenbarometer in Zürich zum Handelsschluss.
Zum Handelsschluss bewegte sich der SLI im SIX-Handel 0.29 Prozent fester bei 2’315.50 Punkten. In den Freitagshandel ging der SLI 0.393 Prozent stärker bei 2’317.94 Punkten, nach 2’308.86 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2’310.09 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2’320.01 Punkten.
SLI-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang ein Plus von 0.174 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.07.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2’316.39 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, stand der SLI noch bei 2’147.18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, wies der SLI einen Stand von 2’014.23 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 7.65 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Punkten markiert.
Tops und Flops im SLI
Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Richemont (+ 1.83 Prozent auf 194.55 CHF), UBS (+ 1.67 Prozent auf 44.53 CHF), Givaudan (+ 1.47 Prozent auf 3’322.00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1.34 Prozent auf 219.90 CHF) und Straumann (+ 1.11 Prozent auf 93.20 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Sandoz (-2.32 Prozent auf 68.90 CHF), Lindt (-1.86 Prozent auf 8’715.00 CHF), Roche (-1.46 Prozent auf 358.70 CHF), Sonova (-1.01 Prozent auf 234.40 CHF) und Alcon (-0.96 Prozent auf 57.90 CHF).
Die teuersten SLI-Unternehmen
Das grösste Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 3’847’954 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 312.561 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10.51 zu Buche schlagen. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.08 Prozent.
Redaktion finanzen.ch
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