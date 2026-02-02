Aufschläge in Zürich: SLI am Montagmittag in der Gewinnzone

Der SLI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0.66 Prozent stärker bei 2’133.76 Punkten. Zuvor ging der SLI 0.100 Prozent schwächer bei 2’117.71 Punkten in den Handel, nach 2’119.82 Punkten am Vortag.

Bei 2’117.10 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2’133.96 Punkten den höchsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, lag der SLI-Kurs bei 2’143.31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, stand der SLI bei 2’011.15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, einen Wert von 2’082.74 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 büsste der Index bereits um 0.801 Prozent ein. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2’185.70 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2’099.01 Zählern.

SLI-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Nestlé (+ 2.93 Prozent auf 75.58 CHF), Richemont (+ 2.67 Prozent auf 153.55 CHF), Lindt (+ 2.35 Prozent auf 11’320.00 CHF), Zurich Insurance (+ 1.75 Prozent auf 558.60 CHF) und Helvetia Baloise (+ 1.64 Prozent auf 198.90 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen ams-OSRAM (-2.73 Prozent auf 7.83 CHF), VAT (-2.53 Prozent auf 488.50 CHF), Julius Bär (-1.55 Prozent auf 63.62 CHF), Partners Group (-1.29 Prozent auf 1’036.50 CHF) und Kühne + Nagel International (-0.53 Prozent auf 177.75 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 1’532’743 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 304.679 Mrd. Euro im SLI den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

Im SLI präsentiert die Adecco SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8.86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.57 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch