SMI 13'327 1.1%  SPI 18'369 0.8%  Dow 48'892 -0.4%  DAX 24'661 0.5%  Euro 0.9203 0.4%  EStoxx50 5'955 0.1%  Gold 4'760 -2.2%  Bitcoin 60'182 1.1%  Dollar 0.7754 0.3%  Öl 66.0 -6.7% 
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Rohstoffe im Januar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Nach Warsh-Nominierung für Fed-Posten: Darum verliert der Franken zum Euro und Dollar
VW-Aktie kaum bewegt: Zweiter Strafprozess um Volkswagen-Tochter Audi-Dieselskandal beginnt
Ausblick: Super Micro Computer gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
SLI-Performance im Fokus 02.02.2026 12:26:43

Aufschläge in Zürich: SLI am Montagmittag in der Gewinnzone

Aufschläge in Zürich: SLI am Montagmittag in der Gewinnzone

Am Mittag zeigen sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

VAT
488.22 CHF -2.86%
Der SLI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0.66 Prozent stärker bei 2’133.76 Punkten. Zuvor ging der SLI 0.100 Prozent schwächer bei 2’117.71 Punkten in den Handel, nach 2’119.82 Punkten am Vortag.

Bei 2’117.10 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2’133.96 Punkten den höchsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, lag der SLI-Kurs bei 2’143.31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, stand der SLI bei 2’011.15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, einen Wert von 2’082.74 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 büsste der Index bereits um 0.801 Prozent ein. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2’185.70 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2’099.01 Zählern.

SLI-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Nestlé (+ 2.93 Prozent auf 75.58 CHF), Richemont (+ 2.67 Prozent auf 153.55 CHF), Lindt (+ 2.35 Prozent auf 11’320.00 CHF), Zurich Insurance (+ 1.75 Prozent auf 558.60 CHF) und Helvetia Baloise (+ 1.64 Prozent auf 198.90 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen ams-OSRAM (-2.73 Prozent auf 7.83 CHF), VAT (-2.53 Prozent auf 488.50 CHF), Julius Bär (-1.55 Prozent auf 63.62 CHF), Partners Group (-1.29 Prozent auf 1’036.50 CHF) und Kühne + Nagel International (-0.53 Prozent auf 177.75 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 1’532’743 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 304.679 Mrd. Euro im SLI den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

Im SLI präsentiert die Adecco SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8.86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.57 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)

mehr Nachrichten

Analysen zu Temenos AG

mehr Analysen
Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Gold, Öl & Co. in KW 5: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Dänemark bestellt Munition bei Rheinmetall - Aktie tiefer - so reagieren RENK, HENSOLDT, TKMS, OHB und CSG
KW 5: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Die Performance der Kryptowährungen in KW 5: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Bitcoin, Ethereum und Co. bleiben unter Druck - teils zweistellige Verluste
Krypto-Exodus: Warum Anleger Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co. zahlreich nach unten schicken
SMI und DAX fester -- Asiens Börsen am Montag schliesslich tiefrot
Buy-Note für SAP SE-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.
UBS AG bescheinigt Neutral für Nestlé-Aktie

Top-Rankings

Rohstoffe im Januar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Januar 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Januar 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SLI 2’136.23 0.77%

finanzen.net News

Datum Titel
12:28 Aktien Frankfurt: Anleger verdauen Preisschock bei Edelmetallen - Dax im Plus
12:21 ROUNDUP: Gold und Silber nach Rekorden unter Druck - Auch Kupfer schwächelt
12:17 Regierung: Keine Zahnarzt-Privatisierungspläne
12:14 Im Rechtsstreit mit Ämtern schneller zum Urteil
12:07 ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Gerresheimer auf 'Buy' - Ziel 34,10 Euro
12:05 ANALYSE-FLASH: Goldman setzt Hannover Rück auf Empfehlungsliste - Ziel 299 Euro
12:05 Tchibo erhöht die Kaffeepreise
12:05 ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Alphabet A-Aktie auf 400 Dollar - 'Buy'
12:04 ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Carl Zeiss Meditec auf 'Equal Weight'
12:04 ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für BMW auf 100 Euro - 'Overweight'