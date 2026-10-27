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SMI aktuell 27.10.2026 17:58:13

Aufschläge in Zürich: Letztendlich Pluszeichen im SMI

Aufschläge in Zürich: Letztendlich Pluszeichen im SMI

Der SMI gewann schlussendlich an Wert.

Zum Handelsschluss ging es im SMI im SIX-Handel um 0.40 Prozent aufwärts auf 14’597.63 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1.663 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.053 Prozent auf 14’546.70 Punkte an der Kurstafel, nach 14’538.95 Punkten am Vortag.

Bei 14’502.84 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 14’609.29 Punkten den höchsten Stand markierte.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wies der SMI 13’945.71 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, betrug der SMI-Kurs 14’421.97 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, erreichte der SMI einen Stand von 12’527.59 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 10.19 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 14’669.51 Punkte. Bei 12’053.51 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.61 Prozent auf 71.50 CHF), Amrize (+ 2.00 Prozent auf 33.22 CHF), Holcim (+ 1.76 Prozent auf 68.06 CHF), Geberit (+ 1.26 Prozent auf 576.60 CHF) und Novartis (+ 1.02 Prozent auf 128.78 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Galderma (-3.09 Prozent auf 185.00 CHF), Swiss Re (-1.56 Prozent auf 151.50 CHF), Alcon (-0.66 Prozent auf 57.58 CHF), Nestlé (-0.57 Prozent auf 83.25 CHF) und Sika (-0.54 Prozent auf 175.25 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Die Novartis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 3’607’587 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 341.410 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11.02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Mit 7.23 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’495.69 13.98 SNBC4U
Short 16’089.03 8.87 S0B82U
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Long 13’985.71 19.52 SWBSHU
Long 13’668.55 13.72 SKBVGU
Long 13’097.42 8.95 SU3B7U
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