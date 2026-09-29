Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’959 0.1%  SPI 19’783 0.1%  Dow 51’316 -0.3%  DAX 25’527 0.6%  Euro 0.9459 0.0%  EStoxx50 6’346 0.7%  Gold 4’173 1.4%  Bitcoin 69’961 0.7%  Dollar 0.8336 0.2%  Öl 104.1 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Lindt1057075Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Holcim1221405Zurich Insurance1107539
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Overweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Siemens-Aktie
Adecco-Aktie im Minus:Tochter Akkodis kooperiert bei KI-Dokumentation mit Biolevate
Novartis-Aktie in Rot: Biomedical nutzt künftig Forschungsdaten von US-CAS
UniCredit-Aktie profitiert: Machtübernahme bei Commerzbank könnte früher kommen
Julius-Bär-Aktie dreht auf: Finma schliesst Untersuchung zur Signa-Pleite ab - Aktienrückkauf geplant
Suche...

Roche Aktie 1203211 / CH0012032113

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

SPI-Kursentwicklung 29.09.2026 15:58:15

Aufschläge in Zürich: Das macht der SPI aktuell

Aufschläge in Zürich: Das macht der SPI aktuell

Beim SPI stehen die Signale am zweiten Tag der Woche auf Stabilisierung.

Schlatter Industries
17.75 CHF 1.16%
Kaufen Verkaufen

Am Dienstag tendiert der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0.17 Prozent fester bei 19’791.83 Punkten. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2.437 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der SPI 0.115 Prozent höher bei 19’781.42 Punkten, nach 19’758.71 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 19’891.39 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 19’761.59 Punkten.

SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, einen Wert von 20’270.57 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 20’040.99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16’631.63 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8.49 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im SPI aktuell

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Newron PharmaceuticalsAz (+ 10.10 Prozent auf 8.39 CHF), ASMALLWORLD (+ 10.00 Prozent auf 0.72 CHF), ams-OSRAM (+ 8.79 Prozent auf 22.04 CHF), Julius Bär (+ 7.79 Prozent auf 77.18 CHF) und Calida (+ 7.41 Prozent auf 14.50 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Lindt (-7.61 Prozent auf 82’500.00 CHF), Lindt (-7.61 Prozent auf 7’895.00 CHF), Addex Therapeutics (-7.34 Prozent auf 0.02 CHF), Schlatter Industries (-5.38 Prozent auf 17.60 CHF) und Perrot Duval SA (-4.17 Prozent auf 115.00 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Addex Therapeutics-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 2’007’541 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 315.356 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.36 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Analysen zu SPI-Aktien
Dividenden der SPI-Unternehmen

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten