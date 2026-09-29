Aufschläge in Zürich: Das macht der SPI aktuell

Am Dienstag tendiert der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0.17 Prozent fester bei 19’791.83 Punkten. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2.437 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der SPI 0.115 Prozent höher bei 19’781.42 Punkten, nach 19’758.71 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 19’891.39 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 19’761.59 Punkten.

SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, einen Wert von 20’270.57 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 20’040.99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16’631.63 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8.49 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im SPI aktuell

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Newron PharmaceuticalsAz (+ 10.10 Prozent auf 8.39 CHF), ASMALLWORLD (+ 10.00 Prozent auf 0.72 CHF), ams-OSRAM (+ 8.79 Prozent auf 22.04 CHF), Julius Bär (+ 7.79 Prozent auf 77.18 CHF) und Calida (+ 7.41 Prozent auf 14.50 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Lindt (-7.61 Prozent auf 82’500.00 CHF), Lindt (-7.61 Prozent auf 7’895.00 CHF), Addex Therapeutics (-7.34 Prozent auf 0.02 CHF), Schlatter Industries (-5.38 Prozent auf 17.60 CHF) und Perrot Duval SA (-4.17 Prozent auf 115.00 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Addex Therapeutics-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 2’007’541 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 315.356 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.36 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch