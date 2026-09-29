Roche Aktie 1203211 / CH0012032113
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|SPI-Kursentwicklung
|
29.09.2026 15:58:15
Aufschläge in Zürich: Das macht der SPI aktuell
Beim SPI stehen die Signale am zweiten Tag der Woche auf Stabilisierung.
Am Dienstag tendiert der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0.17 Prozent fester bei 19’791.83 Punkten. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2.437 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der SPI 0.115 Prozent höher bei 19’781.42 Punkten, nach 19’758.71 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der SPI bei 19’891.39 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 19’761.59 Punkten.
SPI seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, einen Wert von 20’270.57 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 20’040.99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16’631.63 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8.49 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops im SPI aktuell
Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Newron PharmaceuticalsAz (+ 10.10 Prozent auf 8.39 CHF), ASMALLWORLD (+ 10.00 Prozent auf 0.72 CHF), ams-OSRAM (+ 8.79 Prozent auf 22.04 CHF), Julius Bär (+ 7.79 Prozent auf 77.18 CHF) und Calida (+ 7.41 Prozent auf 14.50 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Lindt (-7.61 Prozent auf 82’500.00 CHF), Lindt (-7.61 Prozent auf 7’895.00 CHF), Addex Therapeutics (-7.34 Prozent auf 0.02 CHF), Schlatter Industries (-5.38 Prozent auf 17.60 CHF) und Perrot Duval SA (-4.17 Prozent auf 115.00 CHF) unter Druck.
SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das Handelsvolumen der Addex Therapeutics-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 2’007’541 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 315.356 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.36 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|
15:58
|Aufschläge in Zürich: Das macht der SPI aktuell (finanzen.ch)
|
12:26
|Aufschläge in Zürich: So bewegt sich der SPI mittags (finanzen.ch)
|
09:28
|Starker Wochentag in Zürich: SPI legt zum Start zu (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI nachmittags mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Roche setzt am Pharma Day auf Tempo (AWP)
|
28.09.26
|Aufschläge in Zürich: So entwickelt sich der SPI aktuell (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Roche will schneller forschen (AWP)