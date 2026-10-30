Aufschläge in Zürich: Das macht der SLI aktuell

Der SLI gewinnt im SIX-Handel um 15:40 Uhr 0.13 Prozent auf 2’370.46 Punkte. Zuvor ging der SLI 0.316 Prozent stärker bei 2’374.79 Punkten in den Handel, nach 2’367.32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’369.04 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’377.88 Zählern.

SLI-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 1.89 Prozent. Der SLI stand noch vor einem Monat, am 30.09.2026, bei 2’230.83 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 30.07.2026, den Stand von 2’302.28 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2’020.98 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 10.20 Prozent zu. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2’382.35 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Punkten registriert.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Lindt (+ 2.25 Prozent auf 8’425.00 CHF), Nestlé (+ 1.85 Prozent auf 84.34 CHF), Givaudan (+ 1.63 Prozent auf 3’980.00 CHF), Swiss Re (+ 1.59 Prozent auf 153.25 CHF) und Swisscom (+ 1.53 Prozent auf 699.00 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen VAT (-4.54 Prozent auf 571.40 CHF), Logitech (-3.21 Prozent auf 79.04 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2.60 Prozent auf 71.22 CHF), Holcim (-1.55 Prozent auf 68.76 CHF) und Julius Bär (-1.32 Prozent auf 68.78 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 2’394’924 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 347.353 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.07 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch