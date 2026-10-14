Barry Callebaut Aktie 900296 / CH0009002962
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|SPI-Performance im Blick
|
14.10.2026 17:58:12
Aufschläge in Zürich: Börsianer lassen SPI schlussendlich steigen
Mit dem SPI ging es am dritten Tag der Woche aufwärts.
Der SPI tendierte im SIX-Handel zum Handelsende um 1.17 Prozent fester bei 19’956.67 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2.452 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0.080 Prozent fester bei 19’740.99 Punkten in den Handel, nach 19’725.15 Punkten am Vortag.
Der SPI verzeichnete bei 19’740.99 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 19’981.26 Einheiten.
So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Plus von 1.81 Prozent. Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 14.09.2026, den Stand von 19’538.62 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 14.07.2026, einen Wert von 20’036.70 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17’147.46 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 9.40 Prozent. 20’636.94 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Punkten verzeichnet.
Tops und Flops im SPI aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Newron PharmaceuticalsAz (+ 7.57 Prozent auf 7.96 CHF), Idorsia (+ 5.06 Prozent auf 4.24 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 4.37 Prozent auf 0.15 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 4.10 Prozent auf 18.79 CHF) und INTERROLL (+ 4.03 Prozent auf 1’446.00 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Addex Therapeutics (-9.40 Prozent auf 0.02 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-5.70 Prozent auf 49.60 CHF), Molecular Partners (-4.64 Prozent auf 3.08 CHF), OC Oerlikon (-3.09 Prozent auf 5.64 CHF) und Adecco SA (-3.02 Prozent auf 21.18 CHF).
Diese SPI-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 3’906’676 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 315.382 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte
Die EvoNext-Aktie weist mit 0.36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Mit 11.77 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Barry Callebaut AG (N)
|
17:58
|Gute Stimmung in Zürich: Letztendlich Gewinne im SPI (finanzen.ch)
|
15:58
|SPI-Handel aktuell: SPI verbucht Zuschläge (finanzen.ch)
|
12:26
|SIX-Handel: So performt der SPI am Mittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Optimismus in Zürich: SPI steigt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Aufschläge in Zürich: Börsianer lassen SPI schlussendlich steigen (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Börse Zürich: Das macht der SPI am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Freundlicher Handel: SPI verbucht mittags Gewinne (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Zuversicht in Zürich: SPI legt zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
Analysen zu INTERROLL AG
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Addex Therapeutics am 14.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|20’243.96
|1.44%
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen sind zurück: SMI schliesst mit kräftigen Gewinnen -- DAX geht fester aus dem Handel -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete am Donnerstag deutliche Gewinne, während der deutsche Leitindex moderat aufwärts tendierte. Der Dow legt im Donnerstagshandel zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag tief abwärts.