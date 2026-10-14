Aufschläge in Zürich: Börsianer lassen SPI schlussendlich steigen

Der SPI tendierte im SIX-Handel zum Handelsende um 1.17 Prozent fester bei 19’956.67 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2.452 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0.080 Prozent fester bei 19’740.99 Punkten in den Handel, nach 19’725.15 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 19’740.99 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 19’981.26 Einheiten.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Plus von 1.81 Prozent. Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 14.09.2026, den Stand von 19’538.62 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 14.07.2026, einen Wert von 20’036.70 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17’147.46 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 9.40 Prozent. 20’636.94 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im SPI aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Newron PharmaceuticalsAz (+ 7.57 Prozent auf 7.96 CHF), Idorsia (+ 5.06 Prozent auf 4.24 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 4.37 Prozent auf 0.15 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 4.10 Prozent auf 18.79 CHF) und INTERROLL (+ 4.03 Prozent auf 1’446.00 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Addex Therapeutics (-9.40 Prozent auf 0.02 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-5.70 Prozent auf 49.60 CHF), Molecular Partners (-4.64 Prozent auf 3.08 CHF), OC Oerlikon (-3.09 Prozent auf 5.64 CHF) und Adecco SA (-3.02 Prozent auf 21.18 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 3’906’676 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 315.382 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

Die EvoNext-Aktie weist mit 0.36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Mit 11.77 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch