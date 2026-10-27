SMI 998089 / CH0009980894
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27.10.2026 15:58:13
Aufschläge in Zürich: Am Nachmittag Gewinne im SMI
Der SMI macht aktuell Gewinne.
Am Dienstag erhöht sich der SMI um 15:41 Uhr via SIX um 0.26 Prozent auf 14’576.86 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1.663 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.053 Prozent auf 14’546.70 Punkte an der Kurstafel, nach 14’538.95 Punkten am Vortag.
Der SMI verzeichnete bei 14’600.52 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 14’502.84 Einheiten.
So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wies der SMI einen Wert von 13’945.71 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 14’421.97 Punkten. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, bei 12’527.59 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 10.04 Prozent. Bei 14’669.51 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12’053.51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Tops und Flops im SMI
Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.04 Prozent auf 71.10 CHF), Amrize (+ 1.07 Prozent auf 32.92 CHF), Logitech (+ 1.07 Prozent auf 92.18 CHF), Novartis (+ 1.02 Prozent auf 128.78 CHF) und Holcim (+ 1.02 Prozent auf 67.56 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Galderma (-1.96 Prozent auf 187.15 CHF), Swiss Re (-0.91 Prozent auf 152.50 CHF), Sika (-0.88 Prozent auf 174.65 CHF), Nestlé (-0.39 Prozent auf 83.40 CHF) und Richemont (-0.15 Prozent auf 162.85 CHF).
Welche Aktien im SMI den grössten Börsenwert aufweisen
Im SMI ist die Novartis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2’242’054 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 341.410 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus
2026 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11.02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Partners Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.23 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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