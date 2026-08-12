Aufschläge in Wien: Zum Start Pluszeichen im ATX Prime

Am Mittwoch notiert der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0.08 Prozent fester bei 3’290.86 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.008 Prozent auf 3’288.52 Punkte an der Kurstafel, nach 3’288.26 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3’300.26 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3’288.18 Punkten.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der ATX Prime bereits um 0.394 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, einen Stand von 3’189.18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2’891.29 Punkten. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 12.08.2025, mit 2’359.21 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 23.80 Prozent nach oben. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 3’337.77 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2’489.01 Punkten.

Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 2.76 Prozent auf 156.40 EUR), PORR (+ 1.31 Prozent auf 38.80 EUR), STRABAG SE (+ 1.30 Prozent auf 85.70 EUR), FACC (+ 1.21 Prozent auf 16.70 EUR) und UBM Development (+ 0.59 Prozent auf 17.10 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Flughafen Wien (-2.33 Prozent auf 50.40 EUR), Kapsch TrafficCom (-2.08 Prozent auf 4.70 EUR), AMAG (-1.77 Prozent auf 27.70 EUR), Wolford (-1.67 Prozent auf 2.36 EUR) und Polytec (-1.50 Prozent auf 4.60 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 31’021 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 47.003 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7.39 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch