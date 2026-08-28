Aufschläge in Wien: Zum Start des Freitagshandels Pluszeichen im ATX

Um 09:11 Uhr steigt der ATX im Wiener Börse-Handel um 1.18 Prozent auf 6’755.05 Punkte. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 189.924 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.011 Prozent auf 6’676.95 Punkte an der Kurstafel, nach 6’676.23 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6’676.95 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6’766.14 Punkten.

ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 1.85 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 28.07.2026, stand der ATX bei 6’334.06 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 28.05.2026, einen Stand von 6’042.44 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, notierte der ATX bei 4’652.04 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 26.22 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 6’780.42 Punkte. Bei 5’007.83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell STRABAG SE (+ 7.93 Prozent auf 92.50 EUR), AT S (AT&S) (+ 3.00 Prozent auf 151.20 EUR), PORR (+ 2.13 Prozent auf 38.40 EUR), EVN (+ 1.72 Prozent auf 29.60 EUR) und Raiffeisen (+ 1.05 Prozent auf 62.30 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil Österreichische Post (+ 0.16 Prozent auf 31.25 EUR), voestalpine (+ 0.22 Prozent auf 46.28 EUR), Lenzing (+ 0.43 Prozent auf 23.30 EUR), Palfinger (+ 0.48 Prozent auf 31.35 EUR) und DO (+ 0.48 Prozent auf 207.50 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die Verbund-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 20’529 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 48.751 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die OMV-Aktie hat mit 7.45 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.80 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch