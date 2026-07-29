Aufschläge in Wien: So entwickelt sich der ATX am Nachmittag

Am Mittwoch bewegt sich der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0.65 Prozent stärker bei 6’374.94 Punkten. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 178.426 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.000 Prozent auf 6’334.06 Punkte an der Kurstafel, nach 6’334.06 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6’315.87 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 6’398.06 Einheiten.

ATX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Minus von 1.28 Prozent. Der ATX stand noch vor einem Monat, am 29.06.2026, bei 6’351.75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.04.2026, lag der ATX bei 5’833.94 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.07.2025, wies der ATX einen Stand von 4’572.70 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 19.12 Prozent zu Buche. Bei 6’599.69 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5’007.83 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Lenzing (+ 6.90 Prozent auf 22.45 EUR), OMV (+ 2.20 Prozent auf 62.80 EUR), Vienna Insurance (+ 1.95 Prozent auf 68.10 EUR), UNIQA Insurance (+ 1.93 Prozent auf 17.92 EUR) und Erste Group Bank (+ 1.67 Prozent auf 115.80 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Palfinger (-1.17 Prozent auf 29.50 EUR), Raiffeisen (-1.12 Prozent auf 57.20 EUR), BAWAG (-1.05 Prozent auf 169.90 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1.02 Prozent auf 29.15 EUR) und AT S (AT&S) (-0.63 Prozent auf 126.20 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im ATX auf

Das Handelsvolumen der AT S (AT&S)-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 175’140 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 44.511 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7.40 erwartet. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.24 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch