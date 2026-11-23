Um 15:40 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 2.35 Prozent stärker bei 6’349.93 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 181.704 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0.016 Prozent stärker bei 6’205.19 Punkten in den Handel, nach 6’204.21 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 6’377.40 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’197.42 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 23.10.2026, lag der ATX-Kurs bei 6’270.26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Stand von 6’631.80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4’789.17 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 18.65 Prozent aufwärts. Bei 7’043.27 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5’007.83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 13.23 Prozent auf 110.40 EUR), PORR (+ 4.92 Prozent auf 35.20 EUR), UNIQA Insurance (+ 4.45 Prozent auf 19.26 EUR), STRABAG SE (+ 3.66 Prozent auf 107.60 EUR) und Raiffeisen (+ 3.47 Prozent auf 59.60 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen OMV (-1.31 Prozent auf 68.05 EUR), Österreichische Post (+ 0.00 Prozent auf 31.50 EUR), EVN (+ 0.00 Prozent auf 30.35 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1.02 Prozent auf 69.50 EUR) und Wienerberger (+ 1.06 Prozent auf 15.31 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 191’655 Aktien gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 42.380 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.79 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.01 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch