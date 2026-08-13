Aufschläge in Wien: Das macht der ATX aktuell

Um 12:09 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0.28 Prozent stärker bei 6’728.79 Punkten. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 186.083 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0.003 Prozent leichter bei 6’709.97 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6’710.19 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6’709.97 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’740.86 Zählern.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 1.14 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.07.2026, erreichte der ATX einen Stand von 6’464.30 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, wurde der ATX mit 5’886.54 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4’720.15 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 25.73 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6’780.42 Punkten. Bei 5’007.83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell Andritz (+ 1.47 Prozent auf 82.60 EUR), DO (+ 1.20 Prozent auf 210.00 EUR), Erste Group Bank (+ 1.07 Prozent auf 123.20 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1.03 Prozent auf 29.40 EUR) und PORR (+ 1.02 Prozent auf 39.50 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil AT S (AT&S) (-3.15 Prozent auf 160.00 EUR), Lenzing (-0.85 Prozent auf 23.40 EUR), UNIQA Insurance (-0.76 Prozent auf 18.22 EUR), voestalpine (-0.43 Prozent auf 46.22 EUR) und Wienerberger (-0.19 Prozent auf 20.94 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 93’910 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 46.731 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien

Im ATX weist die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7.06 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch