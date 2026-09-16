Aufschläge in Wien: Börsianer lassen ATX Prime zum Handelsstart steigen

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0.66 Prozent stärker bei 3’333.19 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0.063 Prozent stärker bei 3’313.57 Punkten, nach 3’311.48 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3’313.33 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3’342.96 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der ATX Prime bereits um 1.41 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Stand von 3’316.35 Punkten. Der ATX Prime lag vor drei Monaten, am 16.06.2026, bei 3’173.94 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.09.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2’285.10 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 25.39 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3’392.50 Punkten. Bei 2’489.01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Wolford (+ 9.26 Prozent auf 2.36 EUR), AT S (AT&S) (+ 3.66 Prozent auf 158.80 EUR), Polytec (+ 2.05 Prozent auf 4.97 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1.52 Prozent auf 30.05 EUR) und Palfinger (+ 1.32 Prozent auf 30.80 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen AMAG (-1.82 Prozent auf 26.90 EUR), ZUMTOBEL (-1.26 Prozent auf 3.93 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0.41 Prozent auf 72.50 EUR), Telekom Austria (-0.39 Prozent auf 10.10 EUR) und Flughafen Wien (-0.38 Prozent auf 52.20 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der EVN-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 33’083 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 46.575 Mrd. Euro den grössten Anteil.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus

Im ATX Prime präsentiert die Marinomed Biotech-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.42 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch