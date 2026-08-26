Rosenbauer Aktie 279389 / AT0000922554
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26.08.2026 12:26:15
Aufschläge in Wien: Börsianer lassen ATX Prime am Mittwochmittag steigen
ATX Prime-Handel aktuell.
Um 12:07 Uhr verbucht der ATX Prime im Wiener Börse-Handel Gewinne in Höhe von 0.59 Prozent auf 3’301.64 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.031 Prozent auf 3’281.17 Punkte an der Kurstafel, nach 3’282.20 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 3’271.45 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3’303.53 Punkten lag.
So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 1.21 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, notierte der ATX Prime bei 3’177.07 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, stand der ATX Prime bei 3’013.78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2’350.16 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 24.21 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3’337.77 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2’489.01 Zählern.
ATX Prime-Tops und -Flops
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell FACC (+ 3.21 Prozent auf 16.10 EUR), voestalpine (+ 2.91 Prozent auf 45.34 EUR), Wolford (+ 2.00 Prozent auf 2.04 EUR), Wienerberger (+ 1.89 Prozent auf 19.96 EUR) und PORR (+ 1.66 Prozent auf 39.85 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Rosenbauer (-2.59 Prozent auf 60.20 EUR), Kapsch TrafficCom (-2.16 Prozent auf 4.52 EUR), OMV (-1.62 Prozent auf 66.80 EUR), Semperit (-0.87 Prozent auf 17.00 EUR) und Polytec (-0.62 Prozent auf 4.81 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 120’885 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 47.546 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick
Die OMV-Aktie weist mit 7.48 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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