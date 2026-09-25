Österreichische Post Aktie 2564102 / AT0000APOST4
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25.09.2026 09:28:22
Aufschläge in Wien: ATX zum Handelsstart freundlich
Der ATX knüpft am Freitag an seine Vortagesgewinne an.
Am Freitag bewegt sich der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse 1.10 Prozent höher bei 6’957.75 Punkten. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 195.569 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.001 Prozent auf 6’882.11 Punkte an der Kurstafel, nach 6’882.04 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des ATX betrug 6’961.47 Punkte, das Tagestief hingegen 6’882.11 Zähler.
So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 2.38 Prozent. Der ATX stand noch vor einem Monat, am 25.08.2026, bei 6’672.27 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, wies der ATX 6’488.55 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 25.09.2025, wurde der ATX mit 4’630.31 Punkten gehandelt.
Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 30.01 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7’018.45 Punkten. 5’007.83 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 2.82 Prozent auf 200.50 EUR), Lenzing (+ 2.41 Prozent auf 21.25 EUR), voestalpine (+ 2.29 Prozent auf 46.52 EUR), Erste Group Bank (+ 2.24 Prozent auf 123.10 EUR) und Raiffeisen (+ 1.82 Prozent auf 64.20 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil OMV (-1.30 Prozent auf 72.35 EUR), CA Immobilien (-0.22 Prozent auf 22.40 EUR), Österreichische Post (+ 0.00 Prozent auf 31.00 EUR), Verbund (+ 0.16 Prozent auf 62.65 EUR) und Palfinger (+ 0.17 Prozent auf 29.75 EUR) unter Druck.
Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 20’905 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 47.313 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus
Die OMV-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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