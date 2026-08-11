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11.08.2026 17:58:11
Aufschläge in Wien: ATX zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen
Der ATX notierte zum Handelsende im Plus.
Am Dienstag bewegte sich der ATX via Wiener Börse zum Handelsende 0.30 Prozent höher bei 6’672.96 Punkten. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 186.025 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0.001 Prozent fester bei 6’653.23 Punkten in den Handel, nach 6’653.15 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 6’605.79 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’683.65 Punkten lag.
So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, lag der ATX bei 6’484.89 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, betrug der ATX-Kurs 5’936.48 Punkte. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 11.08.2025, den Stand von 4’721.03 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 24.69 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 6’780.42 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5’007.83 Punkten.
Die Tops und Flops im ATX
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell voestalpine (+ 3.54 Prozent auf 47.34 EUR), AT S (AT&S) (+ 2.70 Prozent auf 152.20 EUR), OMV (+ 1.71 Prozent auf 65.45 EUR), Österreichische Post (+ 1.47 Prozent auf 31.05 EUR) und BAWAG (+ 0.61 Prozent auf 181.50 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Lenzing (-1.90 Prozent auf 23.25 EUR), Verbund (-1.55 Prozent auf 57.00 EUR), Vienna Insurance (-1.42 Prozent auf 69.40 EUR), UNIQA Insurance (-1.20 Prozent auf 18.14 EUR) und Palfinger (-0.97 Prozent auf 30.65 EUR).
ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das grösste Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 358’377 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 46.614 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die ATX-Werte auf
Die OMV-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.11 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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