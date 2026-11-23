ATX 998663 / AT0000999982
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23.11.2026 12:26:20
Aufschläge in Wien: ATX verbucht Zuschläge
Das macht der ATX mittags.
Am Montag erhöht sich der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 1.35 Prozent auf 6’287.67 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 181.704 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0.016 Prozent stärker bei 6’205.19 Punkten, nach 6’204.21 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 6’307.62 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’197.42 Punkten lag.
So bewegt sich der ATX auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, lag der ATX bei 6’270.26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6’631.80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 4’789.17 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 17.49 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7’043.27 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5’007.83 Punkten.
ATX-Top-Flop-Liste
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit PORR (+ 4.92 Prozent auf 35.20 EUR), AT S (AT&S) (+ 4.82 Prozent auf 102.20 EUR), UNIQA Insurance (+ 4.23 Prozent auf 19.22 EUR), STRABAG SE (+ 2.89 Prozent auf 106.80 EUR) und DO (+ 2.70 Prozent auf 228.50 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen OMV (-0.36 Prozent auf 68.70 EUR), EVN (-0.33 Prozent auf 30.25 EUR), Lenzing (+ 0.21 Prozent auf 9.76 EUR), Wienerberger (+ 0.33 Prozent auf 15.20 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 0.44 Prozent auf 69.10 EUR).
ATX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Im ATX sticht die UNIQA Insurance-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 97’641 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 42.380 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die OMV-Aktie verzeichnet mit 6.79 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.01 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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