voestalpine Aktie 414921 / AT0000937503
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13.08.2026 17:58:41
Aufschläge in Wien: ATX verbucht letztendlich Zuschläge
Schlussendlich zeigten sich die Börsianer in Wien optimistisch.
Schlussendlich bewegte sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0.27 Prozent höher bei 6’728.18 Punkten. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 186.083 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der ATX 0.003 Prozent tiefer bei 6’709.97 Punkten, nach 6’710.19 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 6’740.86 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’699.04 Punkten verzeichnete.
ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Plus von 1.13 Prozent. Der ATX wies vor einem Monat, am 13.07.2026, einen Stand von 6’464.30 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, erreichte der ATX einen Stand von 5’886.54 Punkten. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, bei 4’720.15 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 25.72 Prozent aufwärts. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’780.42 Punkten. Bei 5’007.83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Aufsteiger und Absteiger im ATX
Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 1.57 Prozent auf 167.80 EUR), OMV (+ 1.00 Prozent auf 65.40 EUR), voestalpine (+ 0.86 Prozent auf 46.82 EUR), Erste Group Bank (+ 0.57 Prozent auf 122.60 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0.52 Prozent auf 29.25 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil Wienerberger (-2.29 Prozent auf 20.50 EUR), Lenzing (-2.12 Prozent auf 23.10 EUR), UNIQA Insurance (-1.20 Prozent auf 18.14 EUR), Österreichische Post (-0.49 Prozent auf 30.75 EUR) und BAWAG (-0.33 Prozent auf 180.70 EUR).
Die meistgehandelten ATX-Aktien
Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 338’807 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 46.731 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder
Im ATX hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.06 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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