ATX 998663 / AT0000999982
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19.11.2026 15:58:14
Aufschläge in Wien: ATX verbucht am Nachmittag Gewinne
Der ATX befindet sich aktuell im Aufwärtstrend.
Der ATX gewinnt im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr 0.85 Prozent auf 6’449.35 Punkte. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 190.070 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.002 Prozent auf 6’394.58 Punkte an der Kurstafel, nach 6’394.72 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 6’496.26 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’390.21 Punkten lag.
ATX-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang Verluste von 3.09 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 19.10.2026, den Wert von 6’506.54 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6’592.91 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, wurde der ATX auf 4’809.19 Punkte taxiert.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 20.51 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7’043.27 Punkten. Bei 5’007.83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Gewinner und Verlierer im ATX
Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 6.68 Prozent auf 121.40 EUR), PORR (+ 6.66 Prozent auf 34.45 EUR), STRABAG SE (+ 2.53 Prozent auf 105.20 EUR), Erste Group Bank (+ 2.33 Prozent auf 114.10 EUR) und BAWAG (+ 2.21 Prozent auf 166.20 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Lenzing (-3.62 Prozent auf 10.12 EUR), Wienerberger (-2.95 Prozent auf 15.44 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1.08 Prozent auf 73.40 EUR), Österreichische Post (-1.08 Prozent auf 32.15 EUR) und OMV (-1.07 Prozent auf 69.60 EUR).
Diese ATX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Das grösste Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 237’090 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 44.672 Mrd. Euro im ATX den grössten Anteil aus.
ATX-Fundamentaldaten im Blick
Die OMV-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.89 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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Wienerberger am 19.11.2026
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