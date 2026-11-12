ATX 998663 / AT0000999982
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12.11.2026 12:26:36
Aufschläge in Wien: ATX verbucht am Mittag Gewinne
Der ATX befindet sich aktuell im Aufwärtstrend.
Der ATX gewinnt im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr 0.28 Prozent auf 6’757.90 Punkte. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 193.234 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.022 Prozent auf 6’737.36 Punkte an der Kurstafel, nach 6’738.85 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 6’765.46 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’689.44 Punkten lag.
ATX-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 5.02 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 12.10.2026, den Wert von 6’609.76 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6’710.19 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, wurde der ATX auf 4’931.68 Punkte taxiert.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 26.27 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7’043.27 Punkten. Bei 5’007.83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Gewinner und Verlierer im ATX
Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 3.80 Prozent auf 131.00 EUR), Lenzing (+ 2.65 Prozent auf 11.60 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1.91 Prozent auf 74.80 EUR), PORR (+ 1.80 Prozent auf 33.85 EUR) und voestalpine (+ 1.62 Prozent auf 39.00 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Wienerberger (-1.74 Prozent auf 16.90 EUR), STRABAG SE (-1.63 Prozent auf 108.40 EUR), Raiffeisen (-0.93 Prozent auf 63.60 EUR), Österreichische Post (-0.47 Prozent auf 32.00 EUR) und Erste Group Bank (-0.25 Prozent auf 117.70 EUR).
Diese ATX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Das grösste Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 288’002 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 45.721 Mrd. Euro im ATX den grössten Anteil aus.
ATX-Fundamentaldaten im Blick
Die OMV-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.75 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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