OMV Aktie 430021 / AT0000743059
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09.10.2026 09:28:18
Aufschläge in Wien: ATX startet in der Gewinnzone
Machte sich der ATX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am fünften Tag der Woche an seine positive Performance an.
Am Freitag notiert der ATX um 09:10 Uhr via Wiener Börse 0.50 Prozent stärker bei 6’593.66 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 187.173 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0.000 Prozent fester bei 6’560.57 Punkten, nach 6’560.57 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 6’560.57 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’619.62 Punkten lag.
ATX-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verlor der ATX bereits um 1.85 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2026, wurde der ATX mit 6’859.91 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, wies der ATX einen Stand von 6’456.83 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4’731.83 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 23.21 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 7’043.27 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5’007.83 Punkten.
ATX-Tops und -Flops
Die Top-Aktien im ATX sind aktuell voestalpine (+ 4.44 Prozent auf 44.24 EUR), Wienerberger (+ 1.82 Prozent auf 15.63 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1.68 Prozent auf 66.60 EUR), Erste Group Bank (+ 1.29 Prozent auf 110.10 EUR) und CA Immobilien (+ 1.20 Prozent auf 21.10 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil OMV (-2.36 Prozent auf 72.35 EUR), AT S (AT&S) (-1.58 Prozent auf 218.00 EUR), UNIQA Insurance (+ 0.12 Prozent auf 16.74 EUR), DO (+ 0.31 Prozent auf 193.60 EUR) und BAWAG (+ 0.54 Prozent auf 167.90 EUR).
ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im ATX sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 42’950 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 42.963 Mrd. Euro den grössten Anteil.
ATX-Fundamentalkennzahlen
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.33 erwartet. Mit 6.39 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
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