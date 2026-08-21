Aufschläge in Wien: ATX startet in der Gewinnzone

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 0.40 Prozent höher bei 6’593.76 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 184.808 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der ATX 0.019 Prozent schwächer bei 6’565.99 Punkten, nach 6’567.24 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Freitag bei 6’597.84 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’559.65 Punkten erreichte.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 2.07 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 21.07.2026, betrug der ATX-Kurs 6’511.24 Punkte. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 21.05.2026, den Stand von 5’910.42 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 21.08.2025, einen Stand von 4’810.85 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 23.21 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 6’780.42 Punkten. Bei 5’007.83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

ATX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 2.10 Prozent auf 146.00 EUR), voestalpine (+ 1.44 Prozent auf 43.60 EUR), UNIQA Insurance (+ 1.05 Prozent auf 17.34 EUR), Österreichische Post (+ 0.81 Prozent auf 31.10 EUR) und Wienerberger (+ 0.77 Prozent auf 19.69 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Schoeller-Bleckmann (-1.33 Prozent auf 29.75 EUR), Palfinger (-0.84 Prozent auf 29.55 EUR), OMV (-0.58 Prozent auf 68.60 EUR), EVN (-0.36 Prozent auf 28.00 EUR) und PORR (-0.26 Prozent auf 37.80 EUR).

Welche Aktien im ATX den grössten Börsenwert aufweisen

Im ATX sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 34’647 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 46.226 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die ATX-Werte auf

Die OMV-Aktie weist mit 7.76 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.62 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch