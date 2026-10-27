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27.10.2026 09:28:17
Aufschläge in Wien: ATX Prime zum Start fester
Anleger in Wien schicken den ATX Prime am Dienstagmorgen erneut ins Plus.
Um 09:10 Uhr springt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 1.15 Prozent auf 3’116.80 Punkte an. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.012 Prozent auf 3’081.81 Punkte an der Kurstafel, nach 3’081.43 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’077.37 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’120.32 Zählern.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 3’401.04 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3’131.42 Punkten auf. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 27.10.2025, mit 2’338.73 Punkten bewertet.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 17.25 Prozent. Bei 3’448.52 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Bei 2’489.01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 8.35 Prozent auf 150.60 EUR), Semperit (+ 3.11 Prozent auf 18.25 EUR), STRABAG SE (+ 2.80 Prozent auf 99.10 EUR), PORR (+ 2.74 Prozent auf 31.85 EUR) und BAWAG (+ 2.25 Prozent auf 158.90 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Wolford (-9.17 Prozent auf 1.98 EUR), Warimpex (-3.77 Prozent auf 0.46 EUR), AMAG (-1.82 Prozent auf 32.40 EUR), OMV (-1.40 Prozent auf 73.70 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1.32 Prozent auf 3.75 EUR).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im ATX Prime auf
Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 105’423 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 40.438 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf
Unter den ATX Prime-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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