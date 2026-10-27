Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’564 0.2%  SPI 20’532 0.1%  Dow 52’362 0.3%  DAX 25’394 -0.1%  Euro 0.9235 -0.1%  EStoxx50 6’110 -0.1%  Gold 3’996 -0.4%  Bitcoin 65’969 -0.4%  Dollar 0.8291 0.2%  Öl 116.4 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Beiersdorf-Aktie in Rot: Konzern bestätigt Jahresziele bei stabilem Umsatz
Aktie etwas fester: Deutsche Börse führt Handel rund um Uhr für Dax-Aktien ein
Porsche-Aktie im Plus: Verbesserte Zahlen bis September, Jahresprognose bestätigt
Beiersdorf-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Neutral
Basilea-Aktie mit kräftigem Kursplus: Biopharma-Unternehmen setzt Umsatz- und Gewinnziele für 2026 markant höher
Suche...
ETF Sparplan

AT & S Aktie 828998 / AT0000969985

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Wiener Börse-Handel im Blick 27.10.2026 09:28:17

Aufschläge in Wien: ATX Prime zum Start fester

Aufschläge in Wien: ATX Prime zum Start fester

Anleger in Wien schicken den ATX Prime am Dienstagmorgen erneut ins Plus.

AT & S
136.28 CHF 3.50%
Kaufen Verkaufen

Um 09:10 Uhr springt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 1.15 Prozent auf 3’116.80 Punkte an. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.012 Prozent auf 3’081.81 Punkte an der Kurstafel, nach 3’081.43 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’077.37 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’120.32 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 3’401.04 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3’131.42 Punkten auf. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 27.10.2025, mit 2’338.73 Punkten bewertet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 17.25 Prozent. Bei 3’448.52 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Bei 2’489.01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 8.35 Prozent auf 150.60 EUR), Semperit (+ 3.11 Prozent auf 18.25 EUR), STRABAG SE (+ 2.80 Prozent auf 99.10 EUR), PORR (+ 2.74 Prozent auf 31.85 EUR) und BAWAG (+ 2.25 Prozent auf 158.90 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Wolford (-9.17 Prozent auf 1.98 EUR), Warimpex (-3.77 Prozent auf 0.46 EUR), AMAG (-1.82 Prozent auf 32.40 EUR), OMV (-1.40 Prozent auf 73.70 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1.32 Prozent auf 3.75 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im ATX Prime auf

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 105’423 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 40.438 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf

Unter den ATX Prime-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle ATX Prime-Werte
Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung

Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu BAWAG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu BAWAG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:43 Marktüberblick: Bayer, Fraport und flatexDEGIRO gesucht
09:29 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
09:26 SMI startet freundlich in die neue Woche
08:18 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Positiver Wochenstart
26.10.26 Logo WHS Meta: 26 % mehr Umsatz – warum stürzt die Aktie trotzdem ab?
26.10.26 US-Midterms 2026: Politik im Fokus, Märkte im Blick
22.10.26 Julius Bär: 15.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf R&S Group Holding AG
21.10.26 Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’124.24 19.65 SDBWJU
Short 15’430.03 13.91 S1B4JU
Short 16’049.97 8.66 S4QBAU
SMI-Kurs: 14’564.18 27.10.2026 10:20:40
Long 13’926.65 19.92 SMCOBU
Long 13’621.62 13.98 SIB66U
Long 13’030.14 8.93 S95BFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bayer-Aktie gewinnt deutlich: Neuer Milliardenhoffnungsträger erhält erste Marktzulassung - Nubeqa-Daten überzeugen
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag gefragt
UBS-Aktie freundlich: Chef Ermotti stellt sich parlamentarischer Befragung zur „Lex UBS“
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Keine KI-Blase? Warum Experte Tom Lee den NVIDIA-Gipfel erst 2033 erwartet
TUI-Aktie im Plus: Kreuzfahrtschiff 'TUI Cruises' in Unfall mit Containerschiff verwickelt
Erste Schätzungen: Plug Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
EUREX/Bund-Futures ziehen an
ARYZTA-Aktie im Minus: Sparmassnahmen in Deutschland - zwei Werke schliessen

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
ATX Prime 3’124.43 1.40%