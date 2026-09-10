Aufschläge in Wien: ATX Prime zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen

Am Donnerstag schloss der ATX Prime den Handel nahezu unverändert (plus 0.09 Prozent) bei 3’371.77 Punkten ab. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.026 Prozent auf 3’367.70 Punkte an der Kurstafel, nach 3’368.58 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’354.47 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’384.98 Zählern.

ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der ATX Prime bereits um 0.047 Prozent. Vor einem Monat, am 10.08.2026, wurde der ATX Prime auf 3’276.95 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2’947.47 Punkten auf. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 10.09.2025, einen Stand von 2’309.07 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 26.85 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3’392.48 Punkten. 2’489.01 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Vienna Insurance (+ 3.83 Prozent auf 73.20 EUR), STRABAG SE (+ 2.80 Prozent auf 102.80 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 2.74 Prozent auf 4.50 EUR), Marinomed Biotech (+ 2.33 Prozent auf 4.40 EUR) und Semperit (+ 1.39 Prozent auf 18.25 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Wolford (-6.90 Prozent auf 2.16 EUR), Frequentis (-4.64 Prozent auf 65.80 EUR), Wienerberger (-4.41 Prozent auf 18.00 EUR), Polytec (-2.17 Prozent auf 4.95 EUR) und ZUMTOBEL (-1.99 Prozent auf 3.94 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 742’184 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 48.013 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.54 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch