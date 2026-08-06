Aufschläge in Wien: ATX Prime verbucht am Mittag Gewinne

Um 12:08 Uhr legt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0.88 Prozent auf 3’330.25 Punkte zu. Zuvor ging der ATX Prime 0.002 Prozent stärker bei 3’301.16 Punkten in den Handel, nach 3’301.09 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 3’298.79 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3’331.66 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der ATX Prime bereits um 4.62 Prozent zu. Vor einem Monat, am 06.07.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3’226.80 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2’949.61 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, bei 2’278.18 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 25.28 Prozent zu Buche. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 3’331.66 Punkte. 2’489.01 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Vienna Insurance (+ 4.24 Prozent auf 73.80 EUR), Lenzing (+ 2.55 Prozent auf 24.10 EUR), Palfinger (+ 2.32 Prozent auf 30.85 EUR), Erste Group Bank (+ 1.98 Prozent auf 123.50 EUR) und AT S (AT&S) (+ 1.82 Prozent auf 145.40 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Wolford (-3.20 Prozent auf 2.42 EUR), Frequentis (-2.66 Prozent auf 76.90 EUR), Kapsch TrafficCom (-2.51 Prozent auf 4.67 EUR), AMAG (-1.79 Prozent auf 27.50 EUR) und voestalpine (-0.81 Prozent auf 46.74 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 94’873 Aktien gehandelt. Mit 45.410 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.11 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch