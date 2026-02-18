Aufschläge in Wien: ATX Prime schlussendlich mit Zuschlägen

Letztendlich ging es im ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 1.97 Prozent nach oben auf 2’892.69 Punkte. In den Mittwochshandel ging der ATX Prime 0.010 Prozent tiefer bei 2’836.48 Punkten, nach 2’836.77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2’897.43 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’836.21 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 3.34 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2’716.26 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.11.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2’347.40 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.02.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2’071.96 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 8.82 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 2’897.43 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’638.17 Punkten verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit voestalpine (+ 7.71 Prozent auf 48.08 EUR), Wienerberger (+ 3.91 Prozent auf 30.86 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 3.90) Prozent auf 36.00 EUR), UNIQA Insurance (+ 2.86 Prozent auf 16.56 EUR) und Erste Group Bank (+ 2.67 Prozent auf 107.60 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Semperit (-2.40 Prozent auf 13.02 EUR), Rosenbauer (-1.62 Prozent auf 48.70 EUR), FACC (-1.55 Prozent auf 11.42 EUR), CA Immobilien (-1.55 Prozent auf 25.44 EUR) und Polytec (-1.51 Prozent auf 3.92 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im ATX Prime weist die voestalpine-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 811’162 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 40.117 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick

Die Warimpex-Aktie hat mit 6.26 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.85 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

