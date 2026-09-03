Aufschläge in Wien: ATX Prime nachmittags stärker

Um 15:41 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0.30 Prozent höher bei 3’330.02 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0.000 Prozent stärker bei 3’320.13 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3’320.13 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3’337.55 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3’313.86 Einheiten.

ATX Prime auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 0.169 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.08.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 3’240.66 Punkten. Der ATX Prime lag vor drei Monaten, am 03.06.2026, bei 3’012.74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2’291.74 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 25.28 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3’363.45 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2’489.01 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit UNIQA Insurance (+ 3.23 Prozent auf 18.56 EUR), voestalpine (+ 2.74 Prozent auf 45.82 EUR), Semperit (+ 2.31 Prozent auf 17.70 EUR), Vienna Insurance (+ 1.82 Prozent auf 72.90 EUR) und Palfinger (+ 1.78 Prozent auf 31.40 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Marinomed Biotech (-5.78 Prozent auf 4.24 EUR), OMV (-2.42 Prozent auf 68.45 EUR), Lenzing (-1.97 Prozent auf 22.45 EUR), Flughafen Wien (-1.89 Prozent auf 52.00 EUR) und Rosenbauer (-1.53 Prozent auf 64.40 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 185’995 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 47.702 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7.48 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.56 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch