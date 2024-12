Aufschläge in Wien: ATX Prime letztendlich in der Gewinnzone

Letztendlich erhöhte sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0.77 Prozent auf 1’826.03 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.008 Prozent auf 1’811.89 Punkte an der Kurstafel, nach 1’812.03 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1’826.08 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1’805.89 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, bei 1’762.73 Punkten. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 30.09.2024, bei 1’823.91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, den Stand von 1’723.67 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 6.53 Prozent aufwärts. 1’889.08 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. 1’664.49 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Addiko Bank (+ 3.68 Prozent auf 19.70 EUR), Telekom Austria (+ 3.24 Prozent auf 7.96 EUR), AT S (AT&S) (+ 3.06 Prozent auf 12.11 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 2.58 Prozent auf 79.60 EUR) und Wienerberger (+ 1.98 Prozent auf 26.78 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Warimpex (-11.46 Prozent auf 0.57 EUR), Polytec (-2.91 Prozent auf 2.00 EUR), Wolford (-2.50 Prozent auf 3.90 EUR), UBM Development (-2.42 Prozent auf 16.10 EUR) und Kapsch TrafficCom (-2.34 Prozent auf 5.84 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Im ATX Prime sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 341’291 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX Prime mit 24.545 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im ATX Prime verzeichnet die Raiffeisen-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3.34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11.94 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch