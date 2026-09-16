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Kursentwicklung im Fokus 16.09.2026 15:58:16

Aufschläge in Wien: ATX Prime am Nachmittag mit grünem Vorzeichen

Aufschläge in Wien: ATX Prime am Nachmittag mit grünem Vorzeichen

Für den ATX Prime geht es am Mittwochnachmittag aufwärts.

CA Immobilien
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Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0.53 Prozent höher bei 3’328.90 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.063 Prozent auf 3’313.57 Punkte an der Kurstafel, nach 3’311.48 Punkten am Vortag.

Bei 3’342.96 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 3’311.42 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Minus von 1.53 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Wert von 3’316.35 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 16.06.2026, einen Stand von 3’173.94 Punkten auf. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 16.09.2025, einen Stand von 2’285.10 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 25.23 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3’392.50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2’489.01 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Wolford (+ 9.26 Prozent auf 2.36 EUR), voestalpine (+ 2.67 Prozent auf 46.10 EUR), AT S (AT&S) (+ 2.61 Prozent auf 157.20 EUR), PORR (+ 2.07 Prozent auf 37.00 EUR) und Verbund (+ 2.00 Prozent auf 61.20 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Telekom Austria (-2.07 Prozent auf 9.93 EUR), AMAG (-1.82 Prozent auf 26.90 EUR), DO (-1.44 Prozent auf 192.00 EUR), Lenzing (-1.43 Prozent auf 20.75 EUR) und CA Immobilien (-1.10 Prozent auf 22.50 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 145’657 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 46.575 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7.48 erwartet. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.42 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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