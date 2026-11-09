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Kursentwicklung im Fokus 09.11.2026 15:58:15

Aufschläge in Wien: ATX Prime am Montagnachmittag im Aufwind

Aufschläge in Wien: ATX Prime am Montagnachmittag im Aufwind

Der ATX Prime verzeichnet aktuell Kursanstiege.

Um 15:40 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1.88 Prozent fester bei 3’218.32 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0.000 Prozent höher bei 3’159.01 Punkten in den Montagshandel, nach 3’159.01 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 3’225.37 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3’155.86 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 09.10.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3’212.80 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der ATX Prime mit 3’277.74 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Stand von 2’361.33 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 21.07 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3’448.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Zählern markiert.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 6.81 Prozent auf 113.00 EUR), Frequentis (+ 6.11 Prozent auf 62.50 EUR), DO (+ 3.66 Prozent auf 226.50 EUR), ZUMTOBEL (+ 3.65 Prozent auf 3.98 EUR) und BAWAG (+ 3.50 Prozent auf 168.40 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Polytec (-3.37 Prozent auf 4.02 EUR), Wolford (-2.78 Prozent auf 2.10 EUR), Kapsch TrafficCom (-2.63 Prozent auf 3.70 EUR), Verbund (-1.72 Prozent auf 71.45 EUR) und OMV (-0.98 Prozent auf 71.05 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im ATX Prime ist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 143’675 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 43.312 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.71 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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