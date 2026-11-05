Aufschläge in Wien: ATX Prime am Donnerstagmittag im Plus

Der ATX Prime gewinnt im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr 1.71 Prozent auf 3’252.79 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0.000 Prozent auf 3’198.11 Punkte an der Kurstafel, nach 3’198.11 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 3’252.88 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3’182.56 Punkten lag.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der ATX Prime bereits um 3.19 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3’308.71 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, wies der ATX Prime 3’301.09 Punkte auf. Der ATX Prime lag vor einem Jahr, am 05.11.2025, bei 2’378.15 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 22.37 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 3’448.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Polytec (+ 6.97 Prozent auf 4.30 EUR), Lenzing (+ 5.23 Prozent auf 12.08 EUR), Erste Group Bank (+ 4.15 Prozent auf 115.50 EUR), FACC (+ 3.64 Prozent auf 13.66 EUR) und Verbund (+ 3.53 Prozent auf 71.85 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil AT S (AT&S) (-3.68 Prozent auf 125.80 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2.51 Prozent auf 66.00 EUR), Wolford (-1.85 Prozent auf 2.12 EUR), Semperit (-1.66 Prozent auf 17.80 EUR) und AMAG (-1.24 Prozent auf 31.90 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime weist die Lenzing-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 220’176 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 41.642 Mrd. Euro im ATX Prime den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder

Die OMV-Aktie hat mit 7.01 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Mit 6.73 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch