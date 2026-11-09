Aufschläge in Wien: ATX mittags auf grünem Terrain

Am Montag bewegt sich der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse 1.61 Prozent höher bei 6’538.61 Punkten. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 187.366 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.000 Prozent auf 6’434.80 Punkte an der Kurstafel, nach 6’434.80 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6’427.99 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’540.54 Punkten verzeichnete.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Der ATX lag noch vor einem Monat, am 09.10.2026, bei 6’543.45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 6’652.73 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 4’754.18 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 22.18 Prozent. Bei 7’043.27 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5’007.83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

ATX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 6.05 Prozent auf 112.20 EUR), Raiffeisen (+ 2.73 Prozent auf 60.15 EUR), BAWAG (+ 2.64 Prozent auf 167.00 EUR), DO (+ 2.52 Prozent auf 224.00 EUR) und Erste Group Bank (+ 2.15 Prozent auf 113.90 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen CA Immobilien (-0.94 Prozent auf 21.00 EUR), Verbund (-0.21 Prozent auf 72.55 EUR), Österreichische Post (-0.16 Prozent auf 32.05 EUR), UNIQA Insurance (+ 0.00 Prozent auf 17.78 EUR) und OMV (+ 0.28 Prozent auf 71.95 EUR).

ATX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im ATX weist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 93’108 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 43.312 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

ATX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7.06 erwartet. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.71 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch