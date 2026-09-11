BAWAG Aktie 38689106 / AT0000BAWAG2
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11.09.2026 12:26:16
Aufschläge in Wien: ATX auf grünem Terrain
Der ATX befindet sich am fünften Tag der Woche im Aufwind.
Am Freitag notiert der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse 0.37 Prozent höher bei 6’894.91 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 193.590 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.021 Prozent auf 6’871.24 Punkte an der Kurstafel, nach 6’869.81 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des ATX betrug 6’871.24 Punkte, das Tageshoch hingegen 6’914.35 Zähler.
ATX-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche kletterte der ATX bereits um 0.512 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, erreichte der ATX einen Wert von 6’672.96 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, wies der ATX einen Stand von 6’072.67 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, lag der ATX bei 4’645.10 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 28.83 Prozent nach oben. Bei 6’914.35 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5’007.83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
ATX-Tops und -Flops
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit STRABAG SE (+ 3.31 Prozent auf 106.20 EUR), PORR (+ 2.07 Prozent auf 36.95 EUR), Wienerberger (+ 1.39) Prozent auf 18.25 EUR), UNIQA Insurance (+ 1.20 Prozent auf 18.54 EUR) und BAWAG (+ 1.01 Prozent auf 179.80 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil DO (-1.21 Prozent auf 196.60 EUR), Lenzing (-0.88 Prozent auf 22.50 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0.82 Prozent auf 30.30 EUR), voestalpine (-0.67 Prozent auf 44.42 EUR) und Verbund (-0.65 Prozent auf 60.90 EUR).
ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX auf. 135’606 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 47.391 Mrd. Euro den grössten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick
Unter den ATX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.52 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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