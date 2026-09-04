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04.09.2026 12:26:17
Aufschläge in Wien: ATX am Mittag im Aufwind
Am fünften Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Wien optimistisch.
Am Freitag tendiert der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0.58 Prozent stärker bei 6’840.20 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 190.366 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.029 Prozent auf 6’802.72 Punkte an der Kurstafel, nach 6’800.72 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 6’785.35 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 6’844.38 Einheiten.
Jahreshoch und Jahrestief des ATX
Auf Wochensicht stieg der ATX bereits um 0.793 Prozent. Vor einem Monat, am 04.08.2026, wies der ATX 6’657.01 Punkte auf. Der ATX wies vor drei Monaten, am 04.06.2026, einen Wert von 6’116.53 Punkten auf. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 04.09.2025, den Stand von 4’622.04 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 27.81 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6’845.42 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5’007.83 Punkten.
ATX-Top-Flop-Aktien
Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 11.56 Prozent auf 166.00 EUR), voestalpine (+ 2.82 Prozent auf 46.72 EUR), Wienerberger (+ 2.78 Prozent auf 19.20 EUR), DO (+ 2.24 Prozent auf 205.00 EUR) und PORR (+ 1.93 Prozent auf 37.00 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil UNIQA Insurance (-0.85 Prozent auf 18.58 EUR), BAWAG (-0.78 Prozent auf 178.70 EUR), Erste Group Bank (-0.73 Prozent auf 122.90 EUR), Lenzing (-0.66 Prozent auf 22.60 EUR) und Raiffeisen (-0.47 Prozent auf 64.05 EUR).
ATX-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 125’481 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 47.313 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der ATX-Titel
2026 verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.70 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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