Mayr-Melnhof Karton Aktie 218214 / AT0000938204
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22.09.2026 15:58:14
Aufschläge in Wien: ATX am Dienstagnachmittag fester
Der ATX befindet sich am Dienstag im Aufwind.
Am Dienstag bewegt sich der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0.34 Prozent stärker bei 6’924.09 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 192.729 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0.097 Prozent stärker bei 6’907.26 Punkten, nach 6’900.56 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6’868.73 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6’942.22 Punkten.
ATX-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Wert von 6’631.80 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, lag der ATX noch bei 6’594.82 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 22.09.2025, einen Wert von 4’608.87 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 29.38 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 6’942.22 Punkten. Bei 5’007.83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Top und Flops heute
Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 6.63 Prozent auf 199.40 EUR), Wienerberger (+ 3.26 Prozent auf 18.03 EUR), DO (+ 2.96 Prozent auf 194.60 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1.66 Prozent auf 73.50 EUR) und Raiffeisen (+ 1.11 Prozent auf 63.65 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen UNIQA Insurance (-1.70 Prozent auf 18.48 EUR), Vienna Insurance (-1.68 Prozent auf 70.10 EUR), voestalpine (-1.22 Prozent auf 45.32 EUR), STRABAG SE (-1.10 Prozent auf 107.60 EUR) und OMV (-0.50 Prozent auf 70.35 EUR).
Die teuersten ATX-Unternehmen
Das grösste Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 191’544 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 46.148 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.63 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.59 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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