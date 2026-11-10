CAC 40 998033 / FR0003500008
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10.11.2026 17:58:13
Aufschläge in Paris: Zum Handelsende Pluszeichen im CAC 40
Schlussendlich wagten sich die Börsianer in Paris aus der Reserve.
Der CAC 40 kletterte im Euronext-Handel letztendlich um 0.55 Prozent auf 8’278.59 Punkte. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.450 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.884 Prozent auf 8’306.10 Punkte an der Kurstafel, nach 8’233.30 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8’278.59 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8’337.59 Zählern.
CAC 40 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 notierte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 7’803.33 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 10.08.2026, den Stand von 8’726.03 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, lag der CAC 40 noch bei 8’055.51 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 1.02 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7’505.27 Zählern.
Diese CAC 40-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 440’731 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie macht im CAC 40 mit 239.256 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 5.04 zu Buche schlagen. Mit 7.83 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.ch
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