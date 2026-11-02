Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’729 -0.6%  SPI 20’763 -0.4%  Dow 51’770 -1.1%  DAX 25’783 -0.1%  Euro 0.9187 -0.7%  EStoxx50 6’124 -0.1%  Gold 3’902 0.7%  Bitcoin 63’625 -1.3%  Dollar 0.8190 -0.5%  Öl 108.7 -7.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Tesla-Aktie: BofA sieht Chancen in SpaceX-Fusion - China als Risikofaktor
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Polypeptide-Aktie fester: Samsung hält fast 98 Prozent der Aktien -- Management dient Aktien in Millionenhöhe an
Autoneum-Aktie klar im Plus: Übernahme der französischen Trèves Group geplant
VW-Aktie schwächer: Prozess zum Dieselskandal verzögert
Suche...
ETF Sparplan

L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

CAC 40 aktuell 02.11.2026 12:26:34

Aufschläge in Paris: CAC 40 zeigt sich am Mittag fester

Aufschläge in Paris: CAC 40 zeigt sich am Mittag fester

Das macht das Börsenbarometer in Paris aktuell.

L'Oréal
401.25 CHF 0.24%
Kaufen Verkaufen

Am Montag klettert der CAC 40 um 12:08 Uhr via Euronext um 0.43 Prozent auf 8’003.65 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.392 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.132 Prozent auf 7’958.89 Punkte an der Kurstafel, nach 7’969.42 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7’944.72 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8’010.24 Punkten.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7’897.19 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Wert von 8’509.64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Wert von 8’121.07 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2.34 Prozent abwärts. Bei 8’755.03 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 7’505.27 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 98’002 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LOréal mit 232.421 Mrd. Euro im CAC 40 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4.70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Carrefour lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.09 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

Weiterlesen!

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
28.10.26 L'Oréal Outperform RBC Capital Markets
26.10.26 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
26.10.26 L'Oréal Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.26 L'Oréal Kaufen DZ BANK
23.10.26 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:15 UBS Logo «Biotech is back»: Durchbruch aus dem Labor
09:13 Marktüberblick: Ölpreise mit Hoffnung auf Diplomatie unter Druck
08:55 SMI setzt Höhenflug fort
08:49 Logo WHS Nasdaq nach dem Ausverkauf: Apple, AMD & US-Arbeitsmarkt vor dem nächsten Börsentest
29.10.26 Julius Bär: 20.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf DocMorris AG
29.10.26 Ausbau von KI-Rechenzentren: erste Risse im Boom oder gesunde Konsolidierung?
29.10.26 Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’372.88 19.75 SBGBEU
Short 15’678.16 13.97 SOWBPU
Short 16’281.13 8.92 SDBM5U
SMI-Kurs: 14’729.31 02.11.2026 13:42:40
Long 14’137.97 19.49 SMBVRU
Long 13’829.45 13.84 S05FBU
Long 13’218.81 8.84 SYBDXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
KW 44: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
ETF des Monats November 2026: Ein ganzes Portfolio in nur einem ETF
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Oktober 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Hoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: SMI schwächer -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Was Analysten von der UBS-Aktie erwarten
Stadler Rail-Aktie dennoch tiefer: Folgeauftrag über 21 Züge aus Finnland erhalten
Starker Wochentag in New York: So performt der Dow Jones am Dienstagnachmittag
Diese Änderungen treten am 1. November in der Schweiz in Kraft

Top-Rankings

Rohstoffe im Oktober 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Oktober 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
CAC 40 7’971.81 0.03%