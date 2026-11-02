Aufschläge in Paris: CAC 40 zeigt sich am Mittag fester

Am Montag klettert der CAC 40 um 12:08 Uhr via Euronext um 0.43 Prozent auf 8’003.65 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.392 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.132 Prozent auf 7’958.89 Punkte an der Kurstafel, nach 7’969.42 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7’944.72 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8’010.24 Punkten.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7’897.19 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Wert von 8’509.64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Wert von 8’121.07 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2.34 Prozent abwärts. Bei 8’755.03 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 7’505.27 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 98’002 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LOréal mit 232.421 Mrd. Euro im CAC 40 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4.70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Carrefour lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.09 Prozent.

Redaktion finanzen.ch