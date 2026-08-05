Aufschläge in Paris: CAC 40 verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne

Um 09:11 Uhr legt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0.17 Prozent auf 8’681.56 Punkte zu. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.516 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0.204 Prozent stärker bei 8’684.27 Punkten in den Handel, nach 8’666.63 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 8’677.77 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8’693.89 Punkten lag.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der CAC 40 bereits um 1.34 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, den Stand von 8’508.07 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8’062.31 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, wurde der CAC 40 mit 7’621.04 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5.93 Prozent aufwärts. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8’693.89 Punkten. Bei 7’505.27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Welche CAC 40-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 25’000 Aktien gehandelt. Mit 239.503 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf

Die Renault-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.90 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch