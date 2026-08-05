Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|CAC 40-Performance im Fokus
|
05.08.2026 09:28:37
Aufschläge in Paris: CAC 40 verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne
Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den CAC 40 auch am Morgen aufwärts.
Um 09:11 Uhr legt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0.17 Prozent auf 8’681.56 Punkte zu. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.516 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0.204 Prozent stärker bei 8’684.27 Punkten in den Handel, nach 8’666.63 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 8’677.77 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8’693.89 Punkten lag.
CAC 40-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn legte der CAC 40 bereits um 1.34 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, den Stand von 8’508.07 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8’062.31 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, wurde der CAC 40 mit 7’621.04 Punkten gehandelt.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5.93 Prozent aufwärts. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8’693.89 Punkten. Bei 7’505.27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Welche CAC 40-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die Stellantis-Aktie das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 25’000 Aktien gehandelt. Mit 239.503 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf
Die Renault-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.90 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Airbus SE
|
17:58
|Gewinne in Paris: CAC 40 beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
15:58
|Optimismus in Paris: CAC 40 am Nachmittag stärker (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel: CAC 40 verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.ch)
|
12:26
|Gewinne in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 am Freitagmittag steigen (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Freitagssitzung im Plus (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 letztendlich freundlich (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 bewegt sich zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Renault S.A.
|04.08.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.06.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|27.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|23.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|09.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|20.02.26
|Renault Sell
|UBS AG
|04.08.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.07.26
|Renault Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.07.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Airbus am 05.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8’714.93
|0.17%
Börse aktuell - Live TickerSMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.