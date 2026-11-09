CAC 40 998033 / FR0003500008
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09.11.2026 17:58:15
Aufschläge in Paris: CAC 40 klettert zum Ende des Montagshandels
Letztendlich wagten sich die Börsianer in Paris aus der Reserve.
Zum Handelsschluss stand im Euronext-Handel ein Plus von 1.16 Prozent auf 8’233.30 Punkte an der CAC 40-Kurstafel. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2.450 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 0.392 Prozent tiefer bei 8’107.08 Punkten, nach 8’139.00 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8’107.08 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8’244.61 Punkten.
CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht
Der CAC 40 lag noch vor einem Monat, am 09.10.2026, bei 7’803.33 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, lag der CAC 40 bei 8’714.93 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Stand von 7’950.18 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 0.465 Prozent zu. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7’505.27 Zählern.
Die teuersten Konzerne im CAC 40
Die Aktie im CAC 40 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 293’285 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 239.256 Mrd. Euro weist die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der CAC 40-Aktien
Im CAC 40 verzeichnet die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Carrefour-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.72 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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