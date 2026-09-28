Aufschläge in Paris: CAC 40 bewegt sich zum Handelsende im Plus

Am Montag schloss der CAC 40 nahezu unverändert (plus 0.01 Prozent) bei 8’078.48 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.415 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0.410 Prozent stärker bei 8’110.92 Punkten, nach 8’077.80 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 8’071.59 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8’137.42 Punkten erreichte.

CAC 40-Performance im Jahresverlauf

Der CAC 40 notierte noch vor einem Monat, am 28.08.2026, bei 8’401.18 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 8’384.87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 notierte am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 7’870.68 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 1.42 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 421’071 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie macht im CAC 40 mit 202.858 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

CAC 40-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4.34 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.48 Prozent bei der Renault-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch