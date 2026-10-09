Aufschläge in Paris: CAC 40 beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
headermarketbox#smi 13’787 1.1%  headermarketbox#spi 19’543 1.1%  headermarketbox#dowjones 51’655 0.8%  headermarketbox#dax 25’087 1.1%  headermarketbox#eur/chf 0.9294 -0.3%  headermarketbox#eurostoxx50 6’173 0.8%  headermarketbox#gold 4’196 1.5%  headermarketbox#bitcoin 68’490 0.9%  headermarketbox#usd/chf 0.8302 0.0%  headermarketbox#oil(brent) 104.6 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
So viel Verlust wäre bei einem Investment in VeChain von vor 5 Jahren angefallen
Internet Computer: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen
Neues Saylor-Modell: 7 Prozent Rendite mit Bitcoin?
Neocloud-Duell: CoreWeave gegen Nebius im Check
Suche...
Plus500 Depot

Pernod Ricard share#snapshot#suffix 508063 / FR0000120693

prices + charts + realtime news + analysis fundamental company corresponding shares action
price + Chart chart (large) news + ad-hoc balance sheet/p&l fixed dates certificates portfolio#add_instrument_to#depot
times + sale chart comparison analysis detailnavigation#shares#estimates profile portfolio#add_instrument_to#watchlist
stock exchange realtime push stock price appreciation potential dividend/annual shareholders' meeting
shares#detailnavigation#orderbook analysis
historic
prices + charts + realtime

price + Chart

chart (large)

times + sale

chart comparison

stock exchange

realtime push

shares#detailnavigation#orderbook

historic

news + analysis

news + ad-hoc

analysis

stock price appreciation potential

fundamental

balance sheet/p&l

detailnavigation#shares#estimates

dividend/annual shareholders' meeting

analysis

company

fixed dates

profile

corresponding shares

certificates

action

portfolio#add_instrument_to#depot

portfolio#add_instrument_to#watchlist

CAC 40-Performance 09.10.2026 17:58:15

Aufschläge in Paris: CAC 40 beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone

Aufschläge in Paris: CAC 40 beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone

So bewegte sich der CAC 40 am fünften Tag der Woche schlussendlich.

Airbus
174.51 CHF -0.20%
Kaufen Verkaufen

Am Freitag legte der CAC 40 via Euronext zum Handelsschluss um 0.95 Prozent auf 7’803.33 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.325 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.800 Prozent auf 7’791.51 Punkte an der Kurstafel, nach 7’729.69 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 7’766.99 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7’825.34 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 0.568 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2026, wurde der CAC 40 mit 8’156.67 Punkten gehandelt. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 09.07.2026, einen Stand von 8’326.62 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, betrug der CAC 40-Kurs 8’041.36 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2026 sank der Index bereits um 4.78 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 511’112 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 198.900 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4.36 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.46 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

news#furtherlinks

Tops und Flops im CAC 40
Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Alle Marktberichte im Überblick

news#teaserimage#source: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!

news about Airbus SE

  • relevant
  • all
  • from the company
  • ?
to the shares news

analysis to Pernod Ricard S.A.

  • all
  • buy
  • hold
  • sell
  • ?
29.05.2026 10:51:58 Pernod Ricard Neutral UBS AG
29.05.2026 10:44:15 Pernod Ricard Neutral UBS AG
16.04.2026 16:53:20 Pernod Ricard Sector Perform RBC Capital Markets
16.04.2026 08:54:24 Pernod Ricard Sector Perform RBC Capital Markets
16.04.2026 08:53:41 Pernod Ricard Buy Jefferies & Company Inc.
to the shares analysis
portfolio#add_instrument#headline

portfolio#add_instrument#success. portfolio#add_instrument#success_link

portfolio#add_instrument#error

portfolio#add_instrument#empty_list portfolio#add_instrument#empty_watchlist

CHF
portfolio#addinstrumenttoportfolio#submit

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

10:00 Logo WHS KI-Aktien unter Druck – startet jetzt die große Robotik-Rally?
09.10.2026 17:11:25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - Produktdetails Basiswerte 23.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Lam Research, Oracle, Palantir Technologies
09.10.2026 11:22:00 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
09.10.2026 09:39:23 Marktüberblick: Telekomaktien im Fokus
09.10.2026 09:09:25 SMI fällt unter 200-Tage-Linie
08.10.2026 16:34:43 Julius Bär: 12.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (65%) auf Interroll Holding AG
08.10.2026 09:50:22 Die Branche greift zum Controller
05.10.2026 15:45:00 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
02.10.2026 08:00:55 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
more

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’361.28 19.76 SCBOJU
Short 14’649.63 13.92 STVB4U
Short 15’187.35 8.97 SXB6GU
SMI-Kurs: 13’787.40 09.10.2026 17:30:13
Long 13’222.94 19.21 S8BFJU
Long 12’940.53 13.77 SI7B8U
Long 12’393.34 8.91 S6IBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

etfpartnernews#headline

13.08.2026 13:49:23 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.2026 20:35:50 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.2026 17:59:26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Airbus am 09.10.2026

chart

news#mostreadnews

ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Partners Group-Aktie klettert: Schweizer Vermögensverwalter baut Private Credit aus
KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Nestlé-Aktie unbeeindruckt: Grossinvestment von 2 Milliarden Dollar in Mexiko beschlossen
Token statt Tresor: Wie sich der Goldmarkt neu erfindet
BMW-Aktie freundlich: Dienstwagen-Angebot für AfD gestrichen
NYSE-Handel: Anleger lassen Dow Jones letztendlich steigen
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagnachmittag im Plus
BlackRock & XRP: Steht der Mega-ETF kurz bevor?

latest_topranking_news#headline

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
news#teaserimage#source: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
news#teaserimage#source: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 41/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
news#teaserimage#source: Wit Olszewski / Shutterstock.com
latest_topranking_news#more_link

indices#in#this#news
CAC 40 7’803.33 0.95%