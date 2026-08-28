Aufschläge in Paris: CAC 40 beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone

Am Freitag legte der CAC 40 via Euronext zum Handelsschluss um 0.98 Prozent auf 8’401.18 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.462 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.828 Prozent auf 8’388.77 Punkte an der Kurstafel, nach 8’319.87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 8’388.77 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8’421.52 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 0.950 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, wurde der CAC 40 mit 8’458.78 Punkten gehandelt. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 28.05.2026, einen Stand von 8’188.87 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, betrug der CAC 40-Kurs 7’762.60 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2.51 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 475’372 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 223.222 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4.70 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.91 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch