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Euronext-Handel im Fokus 02.10.2026 12:26:39

Aufschläge in Paris: CAC 40 am Freitagmittag freundlich

Aufschläge in Paris: CAC 40 am Freitagmittag freundlich

Für den CAC 40 geht es derzeit aufwärts.

Stellantis
3.64 CHF -0.84%
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Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 0.56 Prozent höher bei 7’879.34 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2.381 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.161 Prozent auf 7’847.96 Punkte an der Kurstafel, nach 7’835.31 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Freitag bei 7’924.58 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7’836.27 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der CAC 40 bereits um 2.86 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 02.09.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8’280.63 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, bei 8’474.86 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 02.10.2025, den Wert von 8’056.63 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 sank der Index bereits um 3.85 Prozent. Bei 8’755.03 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7’505.27 Zählern.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das grösste Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 167’897 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LOréal-Aktie mit 201.583 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4.18 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.67 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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