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NASDAQ-Handel im Blick 29.06.2026 16:00:50

Aufschläge in New York: Zum Start des Montagshandels Gewinne im NASDAQ Composite

Aufschläge in New York: Zum Start des Montagshandels Gewinne im NASDAQ Composite

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am ersten Tag der Woche fort.

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Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 15:58 Uhr um 0.91 Prozent fester bei 25’527.87 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.808 Prozent höher bei 25’502.09 Punkten in den Montagshandel, nach 25’297.62 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 25’697.22 Punkte, das Tagestief hingegen 25’479.48 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Monat, am 29.05.2026, bei 26’972.62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wies der NASDAQ Composite 20’948.36 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, bei 20’273.46 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9.87 Prozent nach oben. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 27’190.21 Punkten. Bei 20’690.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit PetMed Express (+ 17.05 Prozent auf 2.06 USD), Microvision (+ 8.93 Prozent auf 0.30 USD), Comcast (+ 7.68 Prozent auf 24.95 USD), Baiducom (+ 5.22 Prozent auf 109.66 USD) und FormFactor (+ 5.17 Prozent auf 137.50 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Donegal Group B (-16.94 Prozent auf 20.50 USD), inTest (-7.49 Prozent auf 15.20 USD), CIENA (-5.72 Prozent auf 452.09 USD), Hooker Furniture (-5.67 Prozent auf 16.13 USD) und Repligen (-5.50 Prozent auf 138.93 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Comcast-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 12’706’333 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.083 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

In diesem Jahr weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1.72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15.31 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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