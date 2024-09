Aufschläge in New York: Zum Handelsende Gewinne im NASDAQ Composite

Am Montag ging es im NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende um 1.16 Prozent auf 16’884.60 Punkte aufwärts. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0.868 Prozent stärker bei 16’835.67 Punkten, nach 16’690.83 Punkten am Vortag.

Bei 16’923.28 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 16’732.83 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 09.08.2024, einen Stand von 16’745.30 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, stand der NASDAQ Composite bei 17’133.13 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 13’761.53 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 14.35 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 18’671.07 Punkten. Bei 14’477.57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Sangamo Therapeutics (+ 21.72 Prozent auf 0.88 USD), MicroStrategy (+ 9.20 Prozent auf 124.82 USD), 3D Systems (+ 8.51 Prozent auf 2.04 USD), American Superconductor (+ 8.31 Prozent auf 19.95 USD) und Compugen (+ 8.20 Prozent auf 1.98 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Big 5 Sporting Goods (-8.49 Prozent auf 1.94 USD), Methanex (-7.89 Prozent auf 39.10 USD), Sify (-5.44 Prozent auf 0.42 USD), Integra LifeSciences (-5.03 Prozent auf 17.57 USD) und Olympic Steel (-4.25 Prozent auf 35.79 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 53’111’106 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.034 Bio. Euro den grössten Anteil.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Die Ebix-Aktie hat mit 0.03 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Im Index weist die Big 5 Sporting Goods-Aktie mit 19.46 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

